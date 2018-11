A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um utilitário de luxo após o motorista tentar fugir e colidir com outro veículo na rodovia, em Bataguassu/MS. Durante fiscalização no Posto Operacional, no km 18 da BR-267, foi dada ordem de parada a uma Toyota/Hilux SW4, com placas aparentes de Birigui/SP. O condutor não respeitou à ordem e iniciou fuga.

A equipe policial realizou acompanhamento tático. Durante a fuga, o condutor do utilitário efetuou ultrapassagens em locais proibidos e transitou na contramão. No km 60, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com um Fiat/Palio com placas de Nova Andradina/MS, conduzido por um homem de 48 anos. Ele teve lesões graves e foi encaminhado ao Hospital de Bataguassu/MS.

O motorista da Toyota/SW4 empreendeu fuga após o acidente, não sendo localizado. O veículo possuía os sinais de identificação adulterados, tendo ocorrência de roubo/furto no Rio de Janeiro/RJ em 22/10/2018.

O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Bataguassu/MS.