Um aparelho de triagem para testes de etilômetro-bafômetro, será usado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Operação Proclamação da República 2018.

Com ele, o motorista nem precisará descer do veículo para realizar o teste, isso faz com que o trabalho dos federais tenha mais agilidade. Neste aparelho de triagem o condutor assoprará, sem contato físico com o equipamento, que irá emitir uma luz vermelha, caso haja alguma quantidade de álcool no ar expelido, ou uma luz verde, quando o resultado for zero. O teste dura menos de 10 segundos.

Em casos onde o aparelho acusa presença de álcool, o condutor é convidado a realizar o teste no bafômetro tradicional. Esse sim, acusará qual a quantia de álcool e se caberá o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa administrativa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) ou a prisão em flagrante, quando o bafômetro acusa valor superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

A Operação Proclamação da República conta com reforços de policiamento especialmente nos horários de saída e volta de viagens no feriado. Esses horários normalmente ocorrem quando as pessoas iniciam seu período de folga, o que deve ocorrer na manhã de quinta-feira, período que o trânsito nas rodovias federais do estado deve dobrar. No domingo, momento em que as pessoas retornam para suas residências também é esperado um aumento no fluxo.