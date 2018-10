Bruno Otávio Garcia da Silva, 12 anos, agrediu o professor Elson Sobrinho Marcos com um soco por ser advertido a não atrapalhar os colegas durante a aula nesta sexta-feira (19), na escola municipal da aldeia indígena urbana Marçal de Souza, em Campo Grande. A instituição atende 370 alunos entre indígenas e não-indígenas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo professor, o aluno tentou dar um soco em seu rosto, que conseguiu evitar o golpe colocando o braço na frente. Ele disse aos policiais que o menino aparenta ter distúrbios mentais e que já tem um histórico de comportamento violento.

A mãe do estudante,Vania Garcia Justino da Silva, foi chamada à escola para falar sobre a agressão e, segundo o B.O., ficou alterada com os funcionários da escola, alegando que a atitude do filho não condiz com a educação que oferece ao menino.

Informou ainda que o professor tomou a atitude de registrar o B.O. para evitar outras situações, que poderiam tomar proporções ainda mais graves. A agressão foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e a polícia investiga o caso.