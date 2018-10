Ele se envolveu em um acidente de trânsito no mês passado

Idelano da Silva Mendes, 41, morreu na segunda-feira (15), na Santa Casa de Campo Grande após ficar 24 dias internado. Ele era professor de boxe chinês e se envolveu num acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia 21 do mês passado, no Km 069 da MS 377, na região de Água Clara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima dirigia um VW Golf azul e tinha como passageiros, Taiza Rodrigues Carvalho, Hyron Matheus da Silva Mendes e uma criança, quando o veículo capotou. Não há informações sobre detalhes do acidente.

Na ocasião, as vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal de Inocência. Ele sofreu ferimentos graves na coluna e no braço, e foi transferido à Santa Casa, onde foi submetido a duas cirurgias, mas não resistiu.