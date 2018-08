O homem foi encontrado caído na praça do município de Angélica

O professor, João Damaceno Filho, 56 anos, foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. O caso aconteceu nesta quarta-feira (1º), no município de Angélica.

De acordo com o site, Plantão Angélica, o homem teria cometido suicídio, contudo, o motivo ainda é desconhecido. Ele foi achado caído ao chão da praça central, Messias Garcia Duarte, da cidade.

O corpo de João foi mantido no local até as equipes da Polícia Civil e Militar, acionadas por populares, chegarem. Os policiais da perícia do município de Nova Andradina também foram chamados.