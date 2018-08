Policiais Militares Ambiental (PMA) de Mundo Novo autuaram na quarta-feira (8) uma fazendeira de 65 anos, por desmatar ilegalmente em sua propriedade, área de mata nativa, no município de Tacuru.

De acordo com a PMA, a proprietária rural, que reside em Amambai, desmatou cinco hectares de mata nativa – medidos pelos policiais com GPS –, sem possuir autorização ambiental do órgão competente. O desmatamento foi realizado com o propósito de plantio de pastagens e várias leiras com espécies arbóreas destruídas foram encontradas no local.

As atividades foram interditadas. A infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 1,5 mil. Ela também responderá por crime ambiental que tem pena é de três a seis meses de detenção.

A infratora foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.