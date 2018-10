Na tarde de quarta-feira (10) um infrator foi autuado em Terenos, por militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) em R$ 5.790,00 pelo desmatamento de 5,79 hectares, medidas com uso de GPS, em sua propriedade localizada no assentamento Patagônia, área rural do município.

De acordo com a PMA, o desmatamento verificado por imagem de satélites ocorreu entre 2013 e 2015 e havia pastagem no local. Em outra parte da área desmatada, a madeira e tocos das árvores derrubadas ainda se encontravam no local.

O infrator, de 66 anos, que reside no centro de Terenos, confessou ter efetuado a supressão vegetal e responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.