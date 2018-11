Eles cerraram as celas para fugir

Quatro presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média (PSM) de Três Lagoas na madrugada de quarta-feira (14). A polícia militar da cidade faz buscas na região para encontrar os suspeitos.

De acordo com informações da Rádio Caçula, os detentos teriam cerrado as grades de uma das celas e tiveram acesso ao pátio do pavilhão 1, pularam a grade de proteção e furaram o muro, fugindo em seguida.

São procurados: José Carlos Machado Gomes, José Vidal Silva, Reinaldo Machado Clemente da Silva e Jonathan Robson Adão. Os foragidos possuem diversas passagens pela polícia.