Dois estudantes, de 23 e 25 anos, um eletricista, de 30 anos, e um professor, de 31 anos, foram autuados por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), na última segunda-feira (23), por pesca ilegal. Eles estavam navegando no rio Nioaque.

De acordo com as informações da PMA, os infratores estavam navegando em um barco pelo rio Nioaque, e carregavam tarrafas, molinetes e duas carretilhas. Contudo, durante a fiscalização, os policiais não encontraram nenhum pescado com os suspeitos.

O quarteto foi autuado administrativamente e multados em R$ 700, cada um, totalizando no valor de R$ 2800. Conforme os policiais, os suspeitos irão responder pelo crime de ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.