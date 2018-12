Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, além de peritos, seguiu na manhã deste domingo (2) para o Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, onde ocorreu a queda de um avião há pelo menos dois dias. O acidente que ocorreu na quinta-feira (29), foi comunicado à polícia neste sábado (1º), por moradores da região e teria provocado pelo menos uma morte.

Segundo a polícia, Gustavo Henrique da Silva, 23 anos, pilotava o avião de pequeno porte que pertence a um empresário de Goiânia (GO). Outros ocupantes que estariam na aeronave, teriam abandonado o avião após a queda, o deixando trancado com o corpo.

A polícia ainda não sabe qual a causa do acidente, mas já ouviu depoimentos e tem informações para esclarecer algumas circunstâncias. O local de difícil acesso, é uma área de brejo, com muita água e por isso os peritos e policiais tiveram dificuldades para retirar o corpo do piloto, que ficou trancado no avião.

Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Naviraí, Claudineis Galinari, o avião pertence a um empresário de Goiânia que já prestou alguns esclarecimentos e são essas informações que ajudam a entender o que aconteceu.

De acordo com a polícia, empresário disse que, na quinta-feira, emprestou a aeronave para o piloto 'Gustavo' buscar dois motores de barco na cidade de Guaíra, no Paraná. A aeronave saiu de Goiânia e o piloto não fez mais contato.

Ainda segundo o do dono da aeronave, na sexta-feira (30), antes mesmo de comunicar as autoridades sobre o desaparecimento, o empresário fez um sobrevoo no local onde o GPS apontava onde estava a avião e conseguiu chegar até a região do acidente.

De acordo com a polícia, quando pousou no parque, o empresário chegou a ser abordado por uma equipe da Polícia Ambiental, mas mesmo assim não falou nada sobre a queda do avião. Ele contou aos militares que ficou com medo da abordagem, por isso não falou sobre o acidente. Segundo o delegado não foi encontrado nada ilícito na aeronave e nem sinais de irregularidade.

O Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi notificado pela polícia e hoje começa uma investigação para saber onde esse avião estava indo e as causas do acidente. O proprietário também será investigado, porque soube do acidente mas não comunicou a polícia.

Além das autoridades policiais, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA ) também foi notificado do caso.