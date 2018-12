Rubens Cândido Ferreira, 65 anos, morreu depois de ser atingido por um raio na zona rural de Rio Brilhante, na tarde de quarta-feira (12). Ele estava trafegando em uma carroceria de um veículo modelo Saveiro junto a um colega quando recebeu a descarga elétrica.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, motorista do carro percorria uma estrada vicinal próximo ao assentamento Fortuna quando o fato ocorreu. Ele acionou socorro médico, porém, a morte de Rubens foi constatada ao dar entrada no hospital. A outra pessoa que estava na carroceria da caminhonete não se feriu.

Ainda na noite de ontem, Bruna Rolin, 15 anos, também morreu após uma descarga elétrica atingi-la. Ela estava na varanda de casa ao lado do esposo. Somente na terça-feira, duas mortes foram registradas no estado.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente liberado para sepultamento. Uma chuva forte acompanhada de várias descargas elétricas foi registrada na região.