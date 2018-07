Um jovem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira (25) acusado de agredir a própria mãe, com socos no rosto, em Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, o rapaz era um reeducando do sistema prisional que estava sendo monitorado eletronicamente. Ele estava sendo procurado pelas equipes policiais, após ter fugido do sistema semiaberto, quebrando a tornozeleira eletrônica e o sistema de monitoramento ter acusado falha no sistema.

A polícia informou que, antes de ter danificado o equipamento e tê-lo jogado em um terreno baldio, o rapaz havia cometido lesão corporal dolosa contra sua mãe, vindo a agredi-la com vários socos no rosto, além de ameaçá-la de morte várias vezes.

Nas palavras da vítima, além dos socos e das ameaças, o filho teria dito que procuraria uma faca para acabar com a vida da mãe. Na sequência, as guarnições saíram em diligência na tentativa de localizar o acusado.

As equipes policiais localizaram o foragido próximo à Praça Desembargador Milton Malulei, mais conhecida como “Praça do Pegoraro” da cidade. Na sequência, os militares conseguiram encontrar a tornozeleira danificada, que foi entregue juntamente com o jovem na Delegacia de Polícia.

A ação foi do 8º Batalhão de Polícia Militar de Nova Andradina, de ação conjunta entre Rádio Patrulha e Força Tática.

Tornozeleira danificada pelo rapaz / Foto: Reprodução/ Nova News - Divulgação PM