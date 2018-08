Na tarde de terça-feira (21), um rapaz foi esfaqueado no rosto, por ciúmes, na avenida Virginia Ferreira, em Coxim.

De acordo cm informações do Edição MS, Lucas Pereira da Silva, 22 anos, recebeu uma facada no rosto, que chegou a perfurar sua bochecha. Ele contou que conversava com uma amiga, numa residência da avenida, quando o autor, conhecido como “Tiaguinho do Nem” chegou "tirando satisfação".

Com uma faca na cintura, “Tiaguinho” ameaçou Silva e saiu. Em seguida, voltou com um amigo e partiu para cima de Lucas. A dupla chegou e saiu a pé. Policiais civis e militares fazem buscas para localizar o autor e o comparsa.

Segundo o relato de Raissa Araújo Monteiro, 18 anos, ao site local, ela não tem mais nada com “Tiaguinho”. Já de Lucas, ela é apenas amiga. Porém, o ex não se conforma com o fim da relação e não aceita que ela tenha liberdade para fazer amizades.