Na madrugada desta segunda-feira (23), um jovem, foi preso por policiais da Força Tática da Polícia Militar, após passar duas notas de R$ 100 falsas no comércio de Coxim.

Segundo informações do Edição MS, o autor só teve as iniciais e a idade divulgada, W.S., de 23 anos. Os policiais foram acionados pelo entregador de uma lanchonete após perceber que uma nota de R$ 100 que ele recebeu era falsa.

A vítima contou que o autor ligou na lanchonete, pediu para que um lanche fosse entregue em frente à igreja São Francisco, localizada na rua Afonso Costa Campos, e levasse troco para R$ 100, como o local da entrega estava escuro, não foi possível verificar que a nota era falsa.

Ao chegar à lanchonete o entregador fez o teste com a caneta e percebeu que a nota era falsa. Ele informou as características do autor que foi localizado e levado até a lanchonete para reconhecimento.

Enquanto os policiais estavam com o autor na lanchonete, um funcionário de uma conveniência procurou os policiais alegando que também havia recebido do autor uma nota de R$ 100 falsa.

Através das imagens de vigilância interna do estabelecimento foi possível comprovar o fato. As notas foram entregues aos policiais que se deslocaram até a residência do autor.

No local foram encontrados os R$ 60, que ele recebeu de troco da lanchonete, o lanche e notas falsas picadas. Além do telefone utilizado para pedir o lanche. O autor foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde o caso foi registrado.