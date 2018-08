Na tarde de segunda-feira (6) o homem que estava foragido, acusado de matar o cantor Jorge Édson Ferreira, conhecido como “Pele Negra” em uma tabacaria de Três Lagoas, se entregou à Polícia Civil.

Segundo informações do JP News, o comerciante Márcio Pereira Viana, de 24 anos, em depoimento ao delegado Messias Pires, responsável pela investigação do caso, confessou o crime, dizendo ainda ser o dono da arma usada no crime e que está arrependido.

"Ele foi barrado pelos seguranças da boate, ficou nervoso e resolveu atirar", resumiu o delegado ao site local.

O delegado Messias disse ainda que Márcio Viana ficará preso preventivamente e que o inquérito deverá ser concluído em 10 dias.

O caso

Márcio confessou ser o autor dos disparos em uma tabacaria de Três Lagoas. Os tiros atingiram o segurança do local, Fernando Farhat, que segue internado, Gilberto dos Santos Ferreira, 21 anos, que foi alvejado no braço e teve uma fratura, mas não corre risco de morte e uma vítima fatal, o músico Jorge Edson Ferreira, 27 anos, conhecido como “Pele Negra”, que morreu a caminho do hospital.