Um jovem de 18 anos identificado como Pablo Martins da Silva, foi preso na noite deste domingo (28) pela polícia militar de Glória de Dourados, depois que realizava manobras com sua motocicleta.

O jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava pilotando a motocicleta sobre efeito de álcool. O caso aconteceu na na rua Presidente Getulio Vargas, próximo ao Cartório Eleitoral.

De acordo com o delegado Cristiano André Hein, a polícia fazia a fiscalização em frente ao Cartório Eleitoral, pois havia várias pessoas esperando o resultado das eleições para governador de MS e Presidente da República, quando o rapaz entrou na avenida que estava interditada em uma motocicleta CG Titan, cor preta e com a placa dobrada, dificultando a identificação do veículo.

Ele realizou uma manobra perigosa em meio das pessoas e os policiais imediatamente deram ordem de parada, mas o autor não obedeceu e tentou fugir em alta velocidade, não respeitando o limite de velocidade.

O autor passou por várias ruas colocando a vida das pessoas que estavam na região em perigo, e ao tentar realizar uma conversão em alta velocidade seguido por uma viatura da polícia acabou perdendo o controle e caído, nesse momento a polícia conseguiu prende-lo.

Os populares que viram toda a cena, tentaram impedir que os militares prendessem o rapaz, e começaram a atacar latinhas de cerveja e outros objetos em direção aos policiais, que para dispersar a multidão usou disparos de bala de borracha.

Apesar da batida, o rapaz não teve nenhuma fratura, apenas escoriações pelo corpo. Ele segue detido na Delegacia de Polícia De Glória de Dourados e está aguardando audiência de custódia, para saber se continua preso ou responde em liberdade.

O caso foi registrado como falta de permissão ou habilitação para dirigir, participar em competição não autorizada e transitar em velocidade incompatível.

Veja o vídeo: