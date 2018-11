Na madrugada deste sábado (3) a equipe do batalhão de choque, estava fazendo rondas na região do Jardim Sayonara, quando avistaram um rapaz de 21 anos, no Jardim Aeroporto que tentou entrar em uma residência quando avistou a polícia.

Identificado como Antonio de Souza Moreira Neto, acabou sendo abordado, e confessou à polícia que jogou uma arma de fogo dentro da residência na rua Guaimbé. Ao abrir o portão, a arma de fogo de calibre .32 marca taurus, foi encontrada sem munição, com o autor foram encontrados dois aparelhos celulares.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.