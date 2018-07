Antes da simulação, as autoridades acreditam que a suspeita teve ajuda de outra pessoa

A simulação do assassinato de Wanderley de Souza, 73 anos, cujo o corpo foi encontrado dentro de um freezer em Aquidauna, aponta que a suspeita, Thaís Errobidart da Silva, 19 anos, agiu sozinha. A reprodução aconteceu na quarta-feira (25), deste mês.

Conforme o “O Pantaneiro”, para o coordenador da restituição, delegado Éder Oliveira Moraes, Thaís demonstrou ter sido capaz de matar o idoso e depois colocá-lo dentro do freezer, sem a ajuda de terceiros.

Segundo o site de notícias, as autoridades suspeitavam que Thaís tivesse ajuda de uma terceira pessoa para cometer o assassinato, contudo, a simulação aponta que não.

"A compleição física dela permite que ela tenha matado Wanderley sozinha e colocado ele dentro do freezer. Tínhamos dúvidas se teria força, mas ela demonstrou ser forte o bastante, tanto que na simulação pegou o boneco, que tem peso parecido com o de uma pessoa, e jogou no freezer sem problema", explicou o delegado.

O caso

Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois, iria viajar por alguns dias. Contudo, desde então nunca mais foi visto. No domingo (1º), deste mês, o vizinho foi vistoriar o imóvel, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto.

"Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse o delegado Eder Oliveira Moraes.

Na hora em que encontrou o corpo, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado.

Ainda de acordo com o “O Pantaneiro”, somente na segunda-feira (2), o corpo foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que não teve a identidade revelada, compareceu no IML para fazer o reconhecimento formal.

Thaís Errobidart da Silva, se apresentou como autora do crime e foi responsabilizada pelo assassinato do idoso.