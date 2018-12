Um incêndio destruiu uma casa na madrugada desta terça-feira (4). A residência fica na rua Oscar Guimarães, nos fundos de uma loja da TIM, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo começou por volta das 2h da manhã e foi comunicado por um varredor de rua. Não havia ninguém na casa, cujo dono está viajando. O imóvel era coberto por sistema de monitoramento, que mostrou movimento nos fundos da residência antes do fogo começar, o que pode levar a polícia a trabalhar com a hipótese de incêndio criminoso. De acordo com gerente da loja da TIM, o sistema de monitoramento da loja também foi destruído e há a possibilidade de ter havido tentativa de assalto.

Ao todo foram usados seis mil litros de água e todo o suporte de socorro do Corpo de Bombeiros foram necessários para combater as chamas. Em torno das 4h da manhã o incêndio já havia sido controlado.