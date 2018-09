Na tarde de terça-feira (18) militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã, um ribeirinho flagrado lançando resíduos e dejetos no Rio Ivinhema, durante fiscalização ambiental em uma ilha localizada no município de Taquarussu.

De acordo com informações da PMA, os policiais se depararam com o imóvel que realizava o despejo de resíduos e desejos proveniente de sanitários e pias, direto no curso no rio, sem o devido tratamento.

O infrator de 86 anos, que mora na cidade de Nova Andradina, foi multado em R$ 30 mil e as atividades de utilização das edificações foram paralisadas até a sua regularização junto ao órgão ambiental competente.

O autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de 1 a 5 anos de reclusão.