Agentes especiais da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero com apoio de militares das Forças Especiais, incineram um laboratório de processamento de drogas com quase três toneladas de maconha na segunda-feira (26) na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme o Porã News, foi detectado uma grande plantação junto a um laboratório de processamento na área indígena da comunidade Mbarakaja” i. Uuma mega operação contra o narcotráfico foi montado e os agentes conseguiram localizar e destruir o laboratório.

Foram incinerados seis hectares plantação de maconha, queimados 2.940 quiilos da droga pronta para comercialização. O entorpecente estava guardado em um depósito construído no subterrâneo.

A operação das Forças Especiais e Agentes do SENAD foi acompanhada pelo promotor de justiça Armando Cantero Fassino.