Uma adolescente de 16 anos – que teve a identidade preservada – foi abordada por um homem que estava dentro de um carro se masturbando. O caso aconteceu na última segunda-feira (20), no município de Paranaiba, quando a vítima estava saindo da escola.

De acordo com as informações do JP News, a adolescente relatou o momento de pânico. “Estava voltando para a casa, por volta das 11h 25, quando um homem gordo, aparentemente baixo parou o carro, tipo um Corolla, próximo de mim. Ele pediu uma informação. Perguntou se eu morava perto, disse que sim. Daí questionou se eu conhecia uma cabeleireira de noivas por ali”, contou.

Segundo o site de notícias, a adolescente estava um pouco distante do veículo e afirmou que não sabia de nenhuma cabeleireira. Nesse momento, o suspeito fingiu que não ouviu e pediu para a vítima se aproximar do carro. “Quando cheguei mais perto, percebi que ele estava se masturbando. Ele estava até ofegante”, disse a estudante.

Depois de perceber a ação do homem, a vítima entrou em pânico. “Fui me afastando do carro e andando rápido. Fiquei assustada, cheguei em casa e contei para minha mãe”, relatou.

Após o ocorrido, conforme o JP News, a adolescente resolveu expor a situação nas redes sociais, e em seguida, outras meninas também afirmaram que passaram pela mesma situação.