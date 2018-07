No início da noite desta terça-feira (23) três fugitivos que escaparam da Delegacia de Polícia em Aquidauana, foram capturados.

Marcos de Arruda Santana, 21 anos, Vinícius R. Rodrigues de Oliveira, 19 anos, foram presos pela Polícia Militar Ambiental (PMA) com informações do Copom via comunicação de rádio.

Os dois estavam na rua Geovani Toscano de Brito com a rua dos Ferroviários.

Já Ademir de Souza Arroaba, 27 anos, estava em Campo Grande quando foi encontrado por policiais. Equipes da Getam e do Tático que estavam de folga foram mobilizadas a fim de auxiliar na força-tarefa para encontrar os criminosos que causaram tumulto.

Três capturados

No final da tarde de ontem, a Polícia Militar havia prendido três dos dez presos que fugiram depois de cavar túnel durantea a madrugada.

Walisson Renato Fernandes, 24 anos, foi encontrado no bairro São Francisco. Josivaldo Arevalo Avalos, 25 anos, foi detido a caminho da cidade de Miranda e Jefferson Augusto, 26 anos, foi preso a caminho do distrito de Piraputanga.

Estão foragidos Renato Correa, 35 anos, Tiago da Silva Rocha, 32 anos e Walerson Ozorio, 22 anos. As forças policiais continuam as buscas pelos fugitivos em todo Mato Grosso do Sul.