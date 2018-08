Uma operação conjunta, iniciada no dia 15 e concluída no domingo (19), policiais da Polícia Militar Ambiental e agentes da Policia Federal de Naviraí realizaram fiscalização preventiva no entorno do Parque Nacional da Ilha Grande e Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. A operação contou com 10 Policias da PMA e PF, divididos em três embarcações que patrulharam os rios Paraná, Guassu, Amambai, Naviraí, Eldorado e Itaquiraí.

No rio Guassu, no município de Itaquiraí, um paranaense, residente em Pérola, foi abordado em uma embarcação quando pescava com uma tarrafa (petrecho proibido) e ainda em seu veículo estacionado à margem do rio, foi encontrada uma rede de pesca. Os petrechos proibidos e mais um barco e um motor de popa foram apreendidos. O infrator, de 45 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1,5 mil.

Em Naviraí, um homem, de 30 anos, residente em Umuarama, foi abordado em uma embarcação no rio Amambai, onde foram encontrados varões de bambu, com anzóis de galho (petrecho proibido) e ele também havia capturado pescado abaixo da medida permitida, o que também é crime. Com o pescador foram apreendidos 29 varões com anzóis, um barco, um motor de popa e 17,2 kg de pescado. O homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 2,394 mil.

Na fiscalização nos rios Paraná e Eldorado, um infrator, de 32 anos, foi autuado, quando estava em uma embarcação e pescava com anzóis de galho (petrecho proibido). Foram apreendidos 11 anzóis de galho, um motor de popa e um barco. Ele, residente em Eldorado, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1,650 mil.

Os três infratores responderão por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescado apreendido será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

No rio Amambai, no município de Naviraí, mais três paranaenses foram autuados por pesca ilegal. Um residente em Londrina, de 40, anos e dois residentes em Umuarama, um de 45 e outro de 50 anos, estavam em uma embarcação e pescavam sem licença ambiental. Foram apreendidas três carretilhas com varas, um barco e um motor de popa. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de mil reais contra cada autuado.

A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Durante a operação foram abordadas várias embarcações e todos os demais pescadores respeitavam a legislação.