Seis pescadores são multados e um é preso em acampamento

Seis pessoas foram autuadas nesta sexta-feira (27), por policiais militares ambientais enquanto realizavam fiscalização no Rio Miranda e desmontaram um acampamento de pescadores profissionais na cidade de mesmo nome.

No acampamento às margens do rio estavam sete pescadores, que se identificaram como profissionais, porém, somente uma mulher possuía a autorização de pesca profissional. Os policiais encontraram uma capivara abatida e parte da carne sendo consumida.

Um dos pescadores confessou que teria abatido uma capivara a pauladas, porém, no local foi encontrado um rifle calibre 22 com munições e um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, que não possuíam documentação, além de vestígios de sangue e do couro do animal. Um barco, dois motores de popa, as armas e a carne foram apreendidas.

Um infrator de 35 anos, que mora em ladário, foi preso por porte ilegal de arma e pela caça. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 por pesca ilegal e mais R$ 500,00 pelo abate do animal. A pesca sem a licença não é crime, mas é uma infração administrativa. Pelo crime de caça, a pena é de seis meses a um ano de detenção e, pelo porte ilegal de arma, a pena é de dois a quatro anos de detenção.

Os outros pescadores de dois de 21 e outros de 31, 29 e 39 anos que não possuíam a licença de pesca profissional, foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.000,00 reais cada.