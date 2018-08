Quatro religiosos e dois agentes penitenciários permanecem reféns na tarde desta quinta-feira (9), no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. O motim começou na tarde da última quarta-feira (8), na unidade localizada no interior paulista.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo, durante a manhã de hoje, dois religiosos foram liberados. No total, 11 membros de entidades ligadas a igrejas foram tomados como reféns. São pessoas que trabalham com as congregações evangélicas Deus é Amor, Cristo é Luz é Vida, Capelania de Taubaté e Assembleia de Deus.

A unidade prisional Doutor Félix Nobre de Campos tem capacidade para 844 detentos, mas abriga atualmente 1.512 pessoas.