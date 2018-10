A corregedoria irá apurar se houve omissão do pai do aluno

A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado) vai apurar eventual responsabilidade administrativa em relação ao pai do menino de 9 anos que levou uma arma de fogo para a escola. De acordo com a assessoria da órgão, a Corregedoria irá apurar se houve omissão do servidor, já que os pais são médicos legistas.

O garoto ainda continua em observação na Santa Casa e não precisou passar por nenhuma cirurgia. Segundo assessoria do hospital, a bala passou de raspão necessitando apenas procedimentos médicos simples. Seu quadro clínico é estavel.

Caso

O menino de 9 anos estuda no Colégio Adventista no Jardim dos Estados. A arma de calibre .40 disparou e a bala atingiu a perna e o pé do aluno. A pistola foi levada pelo garoto para o colégio dentro de uma lancheira.