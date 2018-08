Simone deve anunciar desistência

Mesmo sendo o único nome no partido, senadora deve deixar a corrida ao governo

A senadora Simone Tebet, já confidenciou a amigos na manhã de hoje, que não disputara o governo de MS. O fato que vazou na cúpula do MDB, tem implicações seríssimas na sucessão estadual, e pode trazer consequências também ao próprio futuro de Simone.

Na seara política, se nenhum candidato surgir nas próximas 24 horas, a disputa entre Reinaldo e Odilon será praticamente mano a mano, totalmente diferente do quadro para o qual todos estavam preparados. O crescimento de algum candidato nanico pode mudar esse cenário, mas isso ainda é uma simples possibilidade.

Quando ao próprio futuro político, Simone passará a conviver a partir de agora, com o estigma de quem “pulou do barco” no momento que mais precisavam dela, por ser o principal nome de um partido que ajudou a deixar à deriva, mesmo tendo mais quatro anos de mandato.