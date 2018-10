O sindicato enviou um ofício para adequação do uso da frota

Visando a utilização correta dos recursos existentes na Polícia Civil, o Sinpol-MS protocolou na Delegacia-Geral e na Procuradoria-Geral de Justiça, nesta quinta-feira (25), um ofício solicitando a adequação do uso da frota. O sindicato tem recebido diversas denúncias de que delegados titulares, diretores e assessores da Delegacia-Geral estariam usando as viaturas descaracterizadas para fins particulares, desde buscar filho na escola até adesivando com propaganda de candidatos políticos.

Segundo o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, enquanto isso diversas unidades policiais não conseguem atender ocorrências e fazer a investigação por falta de veículos. “Há viaturas deterioradas, sem condições de uso. Os veículos em condições mínimas de uso são caracterizados com logotipo da Polícia Civil e não são adequados para fazer investigação”, observou.

Confira os ofícios na íntegra abaixo.