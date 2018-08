O assassinato aconteceu no último sábado, próximo a cidade de Ponta Porã

O suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, Diego Garardo Maidana Villagra, e seu acompanhante Maurício Jara, que foram executados no último sábado (18), seriam pistoleiros de aluguel. A informação foi divulgada pelo promotor de justiça Gabriel Segovia, durante uma entrevista para uma rádio de Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com o município de Ponta Porã - MS.

De acordo com o Porã News, Diego e Maurício teriam sido contratados para matarem uma pessoa na região na Colônia Guavira, próximo a Ponta Porã. Contudo, ao chegarem ao local foram executados com tiros de fuzil e pistolas, por outros pistoleiros que estavam em uma caminhonete.

Conforme o site de notícias, a pessoa que seria assassinada pelo suboficial e por seu acompanhante, descobriu o plano e resolveu o se adiantar, matando assim a dupla. O promotor está acompanhando as investigações sobre o homicídio.

Ainda segundo o site, a Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero vem sendo criticada por conta de Diego e Maurício, que estariam envolvidos em situações de extorsões e também por dar cobertura a ações criminosas.

Até o momento, três pessoas já foram presas por participar da excussão do suboficial e de seu acompanhante.