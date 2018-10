O policial militar Maurício dos Santos Ehrhardt, foi encontrado morto nesta terça-feira (9). Ele estava desaparecido desde sábado (6), quando foi visto pela última vez por colegas de profissão, deixando o plantão em Xinguará – Pará.

Informações do site Edição MS apontam Maurício é natural de Coxim e, em 2017, mudou para o Pará, após passar no concurso da polícia militar. Como de costume após o plantão na unidade de segurança, ele pegou sua motocicleta e seguiu para Conceição do Araguaia, onde morava, mas não chegou a sua casa. A distância que deveria ser percorrida por ele é de aproximadamente 210 quilômetros.

Ainda não há informações sobre como o militar morreu e nem o local exato onde foi encontrado, a suspeita é que ele tenha sofrido um acidente. A família já foi informada da morte e o corpo deve chegar a Coxim nesta quarta-feira (9).

Mauricio era casado e morava com a esposa no Pará.