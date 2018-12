Após denúncias realizadas pelos consumidores, a equipe da Superintendência para Orientação Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) esteve no Supermercado Tuiuiú, no jardim Inápolis, em Campo Grande, onde flagraram diversas irregularidades, notadamente no que diz respeito a produtos com prazos de validade vencidos e expostos a venda nesta segunda-feira (17).

Entre os produtos, iogurtes, leite fermentado,90 sachês de tempero para feijão. Todos com validade vencida nos primeiros dias deste mês e pacotes de amendoim vencidos no mês de outubro. Foram encontrados esmaltes com validade vencida em abril e junho deste ano.

Outra irregularidade constatada foi a existência de produtos sem qualquer especificação de origem ou validade, entre os quais cocada e bombons de chocolate. Os responsáveis pelo estabelecimento não dispunham de alvará de funcionamento e nem mesmo nota fiscal de aquisição de vários produtos.

Detectadas as irregularidades os produtos foram descartados na presença de representantes do supermercado tendo sito expedido auto de autuação que, posteriormente deverá se transformar em multa.

O superintendente do Procon estadual, Marcelo Salomão, orienta os consumidores a apresentarem queixas, independentemente da localização do estabelecimento. “Nós atuamos em todos os bairros da capital e em municípios do interior. Toda reclamação recebida será checada e, constatada a veracidade, os estabelecimentos serão autuados”.