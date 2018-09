Wellington Maicon Elias da Silva, 28 anos, apontado como um bandido paranaense, integrante da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Wellington foi pego por investigadores da Polícia Nacional Paraguaia em Katueté, cidade localizada no departamento de Canindeyú, que fica a 50 quilômetros do município de Mundo Novo no Mato Grosso do Sul.

Ele foi levado até a base da Polícia Nacional em Katueté, onde os investigadores descobriram a ordem de captura emitida pelo Tribunal de Justiça do Paraná por narcotráfico. Com ordem de captura em território brasileiro após conseguir regime semiaberto e se refugiar em território paraguaio. O jovem deve ser entregue nos próximos dias à Polícia Federal brasileira, já que estava ilegalmente no país vizinho.

O brasileiro estava caminhando por uma rua do bairro San Roque, em Katueté. Quando percebeu a equipe da Polícia Nacional estava se aproximando. Wellington da Silva abaixou a cabeça para não ser reconhecido, o que chamou a atenção dos policiais.

Segundo o Portal Canindeyú, os policiais paraguaios afirmam que o brasileiro faz parte de uma célula do PCC dedicada a assaltar carros de transporte de valores em Canindeyú, departamento vizinho da região sul de Mato Grosso do Sul.