Marcos Fioravanti Neto, 22, suspeito de ter assassinado a facadas a mulher e a filha recém nascida em Dourados, tentou roubar uma idosa na cidade vizinha Glória de Dourados para abastecer uma moto e tentar fugir para o estado de São Paulo. Ele acabou preso no final da tarde de segunda-feira (26).

Conforme o Dourados News, Marcos é o principal suspeito pela morte de Maiana Barbosa de Oliveira, 20, e a filha dele, Dandara, de apenas um mês, ocorrido em Dourados. Os corpos de ambas foram encontrados na casa dele, no Jardim São Pedro, no final da manhã de segunda-feira.

Depois de matar as duas, Marcos teria furtado uma bicicleta no bairro João Paulo II e seguido até o município de Vicentina. Lá, ele furtou uma moto da marca Yamaha YBR e seguiu viagem até Glória de Dourados.



Como a moto possuía pouco combustível, ele tentou levantar dinheiro para abastecer o veículo, abordando a idosa para rouba-la, foi onde acabou detido por populares e posteriormente preso.

Ainda ontem, a delegada Paula Ribeiro dos Santos Oruê,Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), representou pela prisão do suspeito.

Ele permanece na delegacia de Glória de Dourados e deve passar por audiência de custódia nesta terça para posteriormente ser encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Sobre o crime, ele disse não se lembrar do ocorrido.

O crime

Maiana e a filha foram encontradas na manhã de segunda-feira na casa de Marcos, próximo ao cruzamento das ruas Humaitá com a Bela Vista, no Jardim São Pedro.

O corpo delas possuía sinais de golpes de faca e a bebê contava ainda com afundamento no crânio.

As duas acabaram levadas à Rio Brilhante, onde moravam e são veladas naquela cidade desde a noite de ontem.