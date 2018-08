Márcio Pereira Viana, 24 anos, suspeito de ser o autor dos disparos em uma tabacaria de Três Lagoas, continua foragido.

Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia (DP) da cidade, Messias Pires dos Santos, a prisão preventiva de Márcio já foi solicitada e aguarda decisão da Justiça.

De acordo com o JP News, o segurança da tabacaria, Fernando Farhat, 32 anos, que foi alvo de disparos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora em observação médica. O estado dele é considerado grave.

Fernando deu entrada na unidade às 3h30 de domingo (6) e passou por exames e cirurgias.

O Caso

Márcio é suspeito de ser o autor dos disparos em uma tabacaria, em Três Lagoas. Os tiros atingiram o segurança do local, Fernando Farhat, que segue internado, Gilberto dos Santos Ferreira, 21 anos, que foi alvejado no braço e teve uma fratura, mas não corre risco de morte e uma vítima fatal, o músico Jorge Edson Ferreira, 27 anos, conhecido como “Pele Negra”, que morreu a caminho do hospital.