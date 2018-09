Adélio Bispo de Oliveira, suspeito de esfaquear do candidato a Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), foi filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), por sete anos.

Conforme a Veja, ele esteve entre os filiados à legenda entre maio de 2007 e dezembro de 2014, quando pediu para deixar o partido. As informações constam do registro de filiados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o site de notícias, os dados de Adélio foram divulgados pela polícia e com o nome de sua mãe e sua data de nascimento, é possível concluir que o número de sua inscrição eleitoral é o mesmo que aparece no registro do seu local de votação, em Uberaba – Minas Gerais.