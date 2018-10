Na noite desta quarta-feira (24), Joirson Batista, 46 anos, foi perseguido pelas ruas do Jardim Cerejeiras, em Campo Grande, depois de ser acusado pelo tio de uma menina de 12 anos de estuprá-la. A menina relatou para os psicólogos da escola que teria sofrido abuso sexual por Joirson.

Ele conseguiu ajuda com policiais depois de fugir dos homens que o agrediram e contou que estava em sua casa, quando Eder Vasques Guimarães, 39 anos, e Kbleber Vasques Guimarães, 37 anos, chegaram a sua residência dizendo que tinham um serviço de jardinagem para ele fazer.

Quando Joirson passou a ser agredido com golpes de capacete por Eder e Kleber tentou esfaqueá-lo no abdômen, mas ele conseguiu fugir correndo, encontrando os militares.

Ao voltar para casa para buscar seus documentos escoltado pelos policiais, foi flagrado três homens saindo da casa do jardineiro. Quando indagados o que faziam, um deles disse que estava no local a pedido do Kleber para informar quando Joirson retornasse para residência. Todos foram levados para a delegacia.