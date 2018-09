Na manhã desta terça-feira (25), o suspeito de matar o adolescente Wando Maximinio Nunes, 17 anos, se apresentou na 4ª Delegacia de Polícia, do bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Alex Alexandre Marques Moreno, 25 anos, estava foragido desde o último sábado (22) quando praticou o crime no Jardim Campo Alto, ele teria confessado que matou o adolescente, mas de forma acidental.

No dia em que Wando foi morto, eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas na casa de Lindomar Moreira dos Santos, 22 anos, e conforme o depoimento do Lindomar, a vítima estava se exibindo com uma arma de brinquedo, foi quando o autor do disparo, falou que tinha um revólver de verdade. Pouco tempo depois em posse da arma, os dois começaram a discutir e o autor acabou atirando na nuca da vítima.

De acordo com o advogado Cairo Frazão, o seu cliente confessou que atirou em Wando, mas o disparo foi acidental, ele foi dar uma coronhada na cabeça da vítima e aconteceu a fatalidade. Frazão ainda diz que depois de matar o adolescente, Alex foi para a sua casa e que Lindomar e seu primo identificado como Leandro, resolveram desovar o corpo em baixo de uma ponte no córrego Lageado, que fica em uma estrada vicinal que da acesso ao Aeroporto Santa Maria em Campo grande.

De acordo com testemunhas, Wando e Alex teriam uma rixa antiga. A arma utilizada no crime, uma pistola 9mm, foi entregue na 4ª DP, e o caso segue em investigação.