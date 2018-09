José Aparecido Pereira dos Santos, 29 anos, que matou Rosnei Camargo, 41 anos, com golpes de machado na cabeça e depois jogou o corpo no rio Taquari, em Coxim, foi assassinado a facadas. O caso aconteceu no dia 27 de agosto, no município de Rio Verde. Ele também era conhecido como "Corão" ou "Paraná".

De acordo com o Edição MS, "Paraná" foi assassinado com quatro facadas na Praça das Américas, em RioVerde. Os golpes foram desferidos por Armindo Dias Mariano, 28 anos, também conhecido como "Totó".

O suspeito foi preso no dia seguinte e contou que os dois ingeriram bebidas alcoólicas e passaram a discutir. Durante o “bate boca”, "Paraná" teria dado um tapa do rosto de "Totó", que ficou nervoso e revidou com golpes de faca.

"Totó" foi preso em flagrante e responderá por homicídio doloso.

Morte no rio

Após as investigações, os policiais da Polícia Civil e da Perícia, constaram que "Paraná" teria matado Rosnei com golpes de machado na cabeça e posteriormente jogado o corpo no rio Taquari. O caso aconteceu em Coxim. O corpo da vítima foi encontrado no dia 22 de agosto.

A conclusão dos fatos foi possível por conta da tatuagem de escorpião no braço do José Aparecido. Isso porque, até o momento, o suspeito de matar a Rosnei havia sido identificado apenas como "Paraná", que também tinha a mesma tatuagem, no mesmo local.

Outro suspeito de participar do homicídio, Agnaldo Pereira de Souza, foi identificado ainda no mês passado. No entanto, ele prestou depoimento e foi liberado.

Foto: Edição MS



Rosnei foi encontrado boiando no rio Taquari