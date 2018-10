Na noite desta sexta-feira (12), três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Naviraí. De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos seria uma das lideranças da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na região do Conesul do estado.

O caso vinha sendo investigado pelos policiais, e um jovem de 19 anos seria suspeito de ser uma das lideranças do PCC na região. Durante um monitaremento, foi flagrado um momento que o outro suspeito, um possível fornecedor de drogas, chegava em um veículo Gol para se encontrar com ele e decidiu abordá-los.

O condutor do veículo, um homem de 24 anos, mesmo cercado, tentou fugir, engatando a marcha a ré e acelerando o automóvel em alta velocidade pela via contrária. Segundo as informações da Polícia Civil, ele teria jogando o veículo contra um investigador que precisou desviar para não ser atingido.

Durante a tentativa de fuga, o condutor do veículo atingiu um motociclista, que pulou do veículo para evitar o atropelamento. O motociclista sofreu lesões corporais leves pela queda e teve sua moto atingida pelo Gol.

O carro em seguida atingiu um poste de iluminação pública. Mesmo após a batida, o condutor do automóvel desceu do carro e tentou correr. Ele foi perseguido e imobilizado pelos policiais. Durante buscas no local foi encontrada uma porção de crack que seria suficiente para comercialização de 25 a 30 pedras.

No veículo ainda estava uma passageira grávida, de 20 anos. Ela disse saber que companheiro possui envolvimento com o tráfico de drogas e que ele estava com o entorpecente.

Os três envolvidos vão responder pelo crime de tráfico de drogas e o motorista do carro também será autuado por tentativa de homicídio qualificado, desobediência, resistência, lesão corporal e dano.