Uma pessoa identificada como “Tatinha vida louca” foi denunciada nesta sexta-feira (14), na primeira Delegacia de Polícia Civil do município de Ponta Porã após ameaçar uma família. Isso porque, Demesia Duarte, 44 anos, foi à casa do autor onde teria derrubado uma caixa de som, que estragou.

De acordo com o boletim de ocorrência, Demesia estava na casa de Tatinha quando foi limpar um quarto e derrubou uma caixa de som. Com a queda, o módulo do aparelho ficou danificado.

Conforme registro, em seguida, ao perceber o estrago, Demesia foi para a casa onde mora, para pedir ajuda a um de seus irmãos. Contudo, no caminho foi surpreendida por Tatinha que desferiu uma coronhada em sua nuca. A arma seria um revólver calibre 22.

Depois, o autor foi até a residência de Demesia, onde ameaçou a mãe da vítima dizendo que se ela não arcasse com o prejuízo da caixa de som, um dos filhos dela pagaria de uma alguma forma.

Segundo a ocorrência, no local onde Tatinha mora funciona como boca de fumo e também é usado para aquisição de produtos roubados. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa/ameaça.