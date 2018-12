O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou, por unanimidade, o pedido de liberdade aos quatro presos preventivamente na "Operação Pregão", desencadeada no dia 31 de outubro em Dourados. As informações foram confirmadas pelo advogado Maurício Rasslan, que atua na defesa dos envolvidos.

João Fava Neto, ex-secretário de Fazenda do governo Délia Razuk (PR) permanece preso no Presídio Militar de Campo Grande, a vereadora Denize Portollan (PR) segue no Presídio Feminino de Rio Brilhante, enquanto o ex-diretor de licitações da prefeitura, Anilton Garcia de Souza e o empresário Messias José da Silva, estão na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com Maurício Rasslan, o caminho agora é apelar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) através de recurso ordinário constitucional.