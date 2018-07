Traficante abandona caminhonete com 800 kg de maconha e foge a pé

Um traficante colidiu uma caminhonete carregada de maconha em uma residência na manhã desta quinta-feira (19) e depois fugiu a pé na rodovia BR 158 em Paranaíba.

A Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada ao condutor, mas ele não obedeceu e fugiu. A caminhonete estava carregada com aproximadamente 800 quilos de maconha. Em um compartimento oculto no painel do veículo, havia um rádio clandestino mais duas placas de Paraíso do Tocantins/TO.

Segundo o site JP News, o flagrante aconteceu após o condutor colidir o veículo no muro de uma residência. Os policiais ainda identificaram sinais de adulteração no veículo no qual as placas indicavam ser de Maringá (PR), mas na verdade foi registrado em Goiânia (GO). O roubo foi registrado no dia 28 de dezembro de 2017.

A carga foi encaminhada para Polícia Civil.