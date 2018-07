Um traficante foi preso transportando uma carga de cocaína e um fuzil na manhã da última sexta-feira (27), na fronteira com o Paraguai.

O homem de 35 anos, que não teve o nome divulgado, trafegava pela rodovia MS-386, em um carro com placas de Maringá-PR, transportando 88 quilos de cocaína, um fuzil AR10 calibre 7,62×51, 7 carregadores de fuzil, 140 munições e R$ 7 mil.

Segundo a Policia Militar Rodoviaria (PMRV), a apreensão ocorreu próximo ao distrito de Sanga Puitã, na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o coronel Wagner Ferreira da Silva, o suspeito disse que pegou o carro carregado no Paraguai e levaria para o estado do Paraná. Ele poderá responder por tráfico de drogas e contrabando..