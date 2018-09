O traficante Maurício Zacarias Moreira, 31 anos, foi preso após ser denunciado pelo próprio filho, em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a criança ficou com medo das ameaças e da violência do pai e decidiu ir até a delegacia da cidade, onde relatou o fato e informou que na residência onde Maurício morava com a família era utilizada para o comercio de drogas.

A equipe policial se deslocou até a residência e foram recepcionados por Maurício. Os policiais fizeram uma busca no dentro da casa e encontraram porções de drogas. Com o flagrante, foi dada a voz de prisão por maus tratos, violência familiar e tráfico de drogas.

O traficante foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A reportagem entrou em para saber como e com quem está a criança, mas ainda não obteve resposta.