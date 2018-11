Rafael Rodrigues Oliveira, 31 anos, e Ronas Ricardo de Oliveira, 32 anos, foram presos na madrugada de quinta-feira (22), com uma camionete cheia de tabletes de maconha. Eles estavam em veículos separados e foram presos no anel viário da BR-163, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a equipe de militares passava pelo anel viário quando o condutor da camionete Ronas Ricardo, adentrou bruscamente no posto de combustível, o que levantou suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram a S-10 com tabletes de maconha no assoalho, banco traseiro e carroceria. Ainda foi constatado que o veículo havia sido roubado em Brasília (DF).

Outra equipe da PM foi comunicada sobre o fato e logo localizou o "batedor" da droga identificado como Rafael. Ele dirigia um veículo Fiat Palio.

Questionados, os dois confirmaram que levariam a droga até Goiânia-GO e que receberiam a quantia de R$ 12 mil. Diante, dos fatos eles receberam voz de prisão de foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.