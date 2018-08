No final da noite da última quinta-feira (30) um homem foi vítima de um assalto no centro da capital. Dois travestis usaram um canivete para ameaçar e roubar a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marco Tulio Grassio Leonel, 18 anos, compareceu a delegacia informando que estava dirigindo pela rua 15 de novembro e parou no semáforo, na esquina com a rua Rui Barbosa, quando se aproximou um travesti com um canivete e o ameaçou.

Segundo a vítima o autor disse que ele havia roubado seu amigo e foi neste instante outro travesti entrou no carro e apontou um canivete para sua cintura. Marco pegou sua carteira e o autor subtraiu a quantia de R$ 50, puxou a chave do contato e jogou para fora.

A vítima aguardou os autores fugirem, pegou sua chave e saiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro como roubo majorado pelo concurso de pessoas.