Um motorista de corrida por aplicativo, de 31 anos, foi agredido e roubado durante um percurso na madrugada desta segunda-feira (29), no centro de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 00h50 quando o motorista passava pela rua 15 de novembro, e duas travestis acenaram e perguntaram se ele poderia fazer uma corrida. Após a afirmativa da vítima, a dupla entrou no carro e pediu para ele ir até uma conveniência localizada na avenida Ernesto Geisel.

Um dos autores teria exposto a vontade de fazer um programa com a vítima, mas com a negativa do mesmo, eles teriam pedido para que ele retornasse ao local de embarque.

Ainda conforme a vítima, chegar no local onde havia iniciado a corrida, o suspeito ficou muito irritado, tirou uma tesoura da bolsa e começou a falar que queria receber o programa, ao mesmo tempo que desferia golpes no painel do veículo. Com medo, o motorista entregou R$ 400.00.

Antes de descer do carro as travestis, ainda agrediram a vítima e tentaram subtrair a chave, puxando da ignição e jogando ao chão momentos depois. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro.