A Policiais Militares Ambientais (PMA) de Aparecida do Taboado, acabaram autuando, ontem (25) três pescadores que praticavam pesca predatória subaquática no córrego Rondinha, no município.

Os pescadores infratores de 26, 33 e 38 anos, moram em Fernandópolis, no estado de São Paulo, e estavam realizando pesca subaquática sem a licença ambiental.

Os policiais apreenderam com eles, 12 kg de pescado da espécie tilápia, um barco, um motor de popa, um tanque de combustível, três roupas de mergulho com três partes de nadadeiras, três respiradores, uma touca de mergulho e uma vara com carretilha.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.580,00 cada um, que juntos somam a quantia de R$ 4.740,00.