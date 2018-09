Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas durante um atentado que aconteceu na noite da última segunda-feira (3), no município de Tacuru. De acordo com as informações do Gazeta News, dois homens são suspeitos de atirarem contra as vítimas.

Conforme o site de notícias, os suspeitos que estavam em uma moto pararam em frente a uma residência onde as vítimas estavam e efetuaram disparos. Segundo o delegado da cidade, Alessandro Faria, três pessoas ficaram feridas.

Uma equipe da polícia da cidade foi acionada e durante as rondas pelo local, não conseguiu encontrar as capsulas deflagradas durante a ação.

Ainda segundo o Gazeta News, as vítimas são de Coronel Sapucai, município que faz fronteira com o Paraguai, e estavam na região de passagem e ficaram hospedados na casa de um familiar. O caso é investigado.